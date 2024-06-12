G7 закликатиме Китай припинити допомагати Росії у війні в Україні

Лідери "Групи семи" (G7) за підсумками зустрічі в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України.

Про це йдеться у проєкті заяви саміту G7 з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Союзники Києва звинувачують Пекін у тому, що він постачає Росію технологіями та деталями — або знайденими у зброї, або необхідними для його виробництва — допомагаючи Москві обходити торгові обмеження "Сімки" на багато цих товарів. Заборонені матеріали часто потрапляють до Росії через треті країни, такі як Китай і Туреччина, або мережі посередників.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", — йдеться у проєкті заяви, яка ще може змінитися до того, як вона буде узгоджена лідерами на саміті в Італії, який має розпочатися 13 червня.

Очікується, що в рамках зусиль з протидії обходу санкцій G7 і Європейський Союз найближчими днями запровадять нові обмеження.

Обговорювані заходи включають список більшої кількості компаній, націлювання на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимога, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх компаній і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до Росії.

"Група семи" також закликатиме Пекін підштовхнути Росію до виведення військ з України та підтримати справедливий світ.

Торгова напруженість між країнами G7 та Китаєм буде відображена у заяві ширше. Згідно з проєктом, очікується, що лідери заявлять, що політика Китаю "створює глобальні побічні ефекти, ринкові спотворення та шкідливі надлишкові потужності у низці секторів".

G7 підтвердить свої поточні зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю , водночас повторюючи, що вони не мають наміру розривати відносини.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю чи перешкодити його економічному розвитку, справді, зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес", — йдеться в проєкті.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.