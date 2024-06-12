У Німеччині у лісі біля міста Дебельн (Саксонія) під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло.

Про це пише Bild.

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від помешкання батьків Валерії. Спершу пошуки там майже не проводили. І лише у вівторок, після того як свідки повідомили, що чули крики про допомогу в лісі, правоохоронці розширили радіус пошукової операції.

Поліція поки що не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

"Наразі ми зʼясовуємо, чи є загибла особа девʼятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло", — заявив речник поліції.

Місце знахідки огородили. Слідчі дії, ймовірно, триватимуть до ночі. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.

Що відомо про зникнення Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".

Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Дівчинка близько 1 м 40 см на зріст, у неї темно-русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі, у неї був рожевий шкільний портфель і зачіска-хвостик. Валерія розмовляє "ламаною" німецькою.

До Німеччини виїхав батько дівчинки, якого відпустили з фронту.