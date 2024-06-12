Син колишнього соратника Медведчука побив працівницю ЖК у Вишгороді

Андрій Бузинарський, який нещодавно уникнув покарання за погрози вбивством шеф-редакторці редакції розслідувань Суспільного Інні Білецькій, побив працівницю житлового комплексу у Вишгороді на Київщині. Андрій Бузинарський є сином Михайла Бузинарського, колишнього соратника обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.

Про інцидент, який трапився ввечері 29 травня, першим повідомило видання Lenta.ua. Редакції розслідувань Суспільного вдалося підтвердити цю інформацію з трьох джерел.

Про інцидент: побив жінку після того, як застряг у ліфті

Мешканка ЖК “Ольжин Град” Оксана (ім’я змінено на прохання жінки, яка боїться за свою безпеку. – Ред.) розповіла Суспільному, що Андрій Бузинарський проживає у цьому житловому комплексі. З її слів, 29 травня він застряг у ліфті 4-го під’їзду, з ним на зв'язок вийшла 60-річна працівниця ЖК:

“Вона вийшла з ним на диспетчерський зв'язок, повідомила, що ліфт вийшов з ладу, що потрібно його перезавантажити. Він почав на неї кричати, казати "швидше це робіть", нецензурною лексикою до неї сипати. Вона перезавантажила ліфт, але це нічого не допомогло. Вона вимушена була викликати аварійну службу, повідомила про те, що він мусить зачекати. Він дуже агресував, почав погрожувати їй, почав ногами бити ліфт, роздирати руками ліфтові двері. Вибрався він з ліфта, не дочекавшись аварійну службу, побіг з четвертого у перший під'їзд і там на неї напав, і побив”.

Напад зафіксувала камера спостереження у під'їзді ЖК. На відео видно, як жінка відчиняє двері і виходить з під'їзду. У цей момент чоловік, подібний на Андрія Бузинарського, зустрічає її на порозі і за одяг тягне всередину приміщення. Потім б'є її по обличчю. Від удару жінка падає, але чоловік наносить ще один удар. Під час цього до під’їзду заходить чоловік, який, за словами Оксани, і зупинив побиття, пригрозивши викликати поліцію.

Чоловік, подібний на Андрія Бузинарського, б’є жінку по обличчю. . Скриншот з відео з камери спостереження / Lenta.ua

За інформацією Lenta.ua, Бузинарський почав погрожувати і показувати посвідчення працівника Національної гвардії чоловікові, який зайшов до під’їзду.

Працівники ОСББ викликали поліцію.

“Під час затримання Бузинарський поводився агресивно та здійснив напад на одного із працівників поліції”, – також стверджує Lenta.ua .

Зі слів мешканки ЖК Оксани, після отриманих травм побиту жінку госпіталізували.

Мешканці ЖК “Ольжин Град”, каже Оксана, відчувають небезпеку через проживання Андрія Бузинарського у їхньому будинку. Через це жінка просить не публікувати її ім’я та прізвище.

“Зараз він (Андрій Бузинарський. – Ред.) перебуває на волі. Він дуже агресивний. І вже вчора (наступного дня після інциденту. – Ред.) були зафіксовані факти вчинення нових хуліганських дій”, – розповідає Оксана.

Працівниця ОСББ після побиття була госпіталізована. На фото поруч із нею – слідчий ДБР. Lenta.ua

У коментарі Суспільному Андрій Бузинарський сказав, що не володіє інформацією про цей інцидент. На пряме запитання журналістки, чи він бив працівницю ЖК “Ольжин Град”, він відповів так:

“Ну, ніяку жінку... Я взагалі – учасник бойових дій. Я воював, отримав чотири травми, є відповідні документи, акти. Зараз я взагалі на лікарняному, проходжу лікування. Я не знаю, що там пишуть”.

Натомість, як повідомили наші джерела в правоохоронних органах, ДБР проводить розслідування за фактом того, що військовослужбовець Національної гвардії Андрій Бузинарський побив працівницю ОСББ “Ольжин Град” Вишгороді. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

У пресслужбі Північного Київського територіального управління Національної гвардії України Суспільному підтвердили інформацію про розслідування ДБР. Також командування військової частини, в якій служить Андрій Бузинарський, повідомило про інцидент Дарницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Центрального регіону України.

“За цим фактом, відповідно до наказу командира, у військовій частині розпочато службове розслідування. Командування сприяє проведенню розслідування та наданню об'єктивної правової оцінки діям Бузинарського А.М.”, – повідомили у пресслужбі Північного Київського територіального управління Національної гвардії України.

Після службового розслідування будуть вирішувати про подальшу службу чи відсторонення Бузинарського.

У Нацгвардії нам також повідомили, що впродовж місяця влітку 2023 року Бузинарський виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, але був виведений у зв’язку з мінно-вибуховою травмою.

Чим відомий Андрій Бузинарський

Андрій Бузинарський – син ексзаступника начальника департаменту центрального апарату МВС Михайла Бузинарського. Бузинарського-старшого називають соратником Медведчука. Зокрема через те, що він очолював медведчуківський "Український вибір" у місті Здолбунові на Рівненщині, а потім – рівненський осередок партії “Опозиційна платформа “За життя”.

Як повідомляло Суспільне, 11 серпня 2018 року Андрій Бузинарський, керуючи автівкою в стані алкогольного сп'яніння, в’їхав в інше авто. Внаслідок ДТП травми отримали пасажирка і водій іншого авто.

Шеф-редакторка редакції розслідувань Суспільного Інна Білецька, яка на той час була продюсеркою рівненської філії Суспільного, прибула на місце ДТП, щоб висвітлити подію. Вона намагалась отримати коментар Бузинарського на місці, але він почав погрожувати і двічі вдарив ногами по її телефону.

Серед погроз було таке:

– Я думаю, що тобі башку сьогодні поламають і ти будеш до завтра як мінімум трупом. У тебе діти є? Не буде в них мами.

Інна Білецька зняла розмову з погрозами на відео, яке згодом стало доказом у кримінальній справі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345-1 (погроза життю журналіста).

Як повідомляв Інститут масової інформації, впродовж трьох років розслідування стояло на місці, а справу намагалися звести до дрібного хуліганства.

У вересні 2022 року Рівненська окружна прокуратура повідомила Андрію Бузинарському про підозру. Паралельно його оголосили у розшук. Згодом Андрія Бузинарського затримали й помістили до слідчого ізолятора.

У жовтні 2022 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт, але під час розгляду кримінальної справи в суді Андрій Бузинарський потрапив до аеророзвідки Національної гвардії України.

Андрій Бузинарський. Скриншот з інстаграму Андрія Бузинарського

У січні 2024 року суд звільнив Андрія Бузинарського від відповідальності – "у зв'язку із закінченням строків давності".