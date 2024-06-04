Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних осіб і однієї іранської фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і розповсюдженням безпілотних літальних апаратів, які іранський режим надає Росії для війни проти України.

Про це повідомив Державний департамент США 3 червня.

Зазначається, що нові обмеження були запроваджені одночасно із введенням санкцій Європейським Союзом проти фізичних та юридичних осіб, залучених до індустрії БПЛА Ірану.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про чотири іранські організації, пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, внесеною до списку США, а також іранським керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників БПЛА, зокрема Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.

Позиція Ірану щодо війни РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ вперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали росіяни.

За даними української розвідки, РФ замовила в Ірану понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні Інститут вивчення війни інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати росіян користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що в армії РФ з'явився другий майданчик для запуску дронів. Тепер окупанти почали запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

10 червня 2023 року офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути запущений у 2024 році.

27 вересня 2023 року Інституту вивчення війни оприлюднив матеріал, в якому мовилося про те, що Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar із радіусом дії 300 кілометрів і більше.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не має даних про продаж Іраном балістичних ракет Росії.

21 листопада 2023 року координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран може готуватися передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни проти України.