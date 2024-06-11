Нідерланди виділять Україні 60 млн євро на безпілотники

Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України.

Про це повідомили у Міноборони Нідерландів.

Підкреслюється, що безпілотники відіграють важливу роль у війні між Україною та Росією. Вони є ефективним доповненням до інших, більш традиційних, систем зброї.

У рамках оголошеного пакету підтримки Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів через міжнародну коаліцію безпілотників. Ще 17,5 млн євро призначено на закупівлю морських безпілотників.

"Морські дрони, так звані безпілотні надводні судна, успішно працюють у Чорному морі. Україна може виробляти цей тип безпілотників у своїй країні, тож Нідерланди цим фінансовим внеском також стимулюють місцевий бізнес", — йдеться у повідомленні.

Решта грошей використають на двостороннє постачання дронів і на закупівлю безпілотних систем у нідерландської промисловості.

10 червня міністр оборони України Рустем Умєров у Києві зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен. Темами бесіди були F-16, військове співробітництво, підтримка українських оборонних підприємств.

Також 10 червня з Кайсою Оллонгрен зустрівся глава українського уряду Денис Шмигаль. Зокрема сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями у цій сфері.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.