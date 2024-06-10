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Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів Оллонгрен й обговорив з нею спільне виробництво зброї
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Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів Оллонгрен й обговорив з нею спільне виробництво зброї

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Шмигаль і Оллонгрен
Глава українського уряду Денис Шмигаль і міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. пресслужба Кабміну

Глава українського уряду Денис Шмигаль сьогодні, 10 червня, зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Зокрема сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями у цій сфері.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні", — сказав він.

За його словами, ще однією важливою темою розмови під час зустрічі була євроінтеграція України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", — додав прем'єр.

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