Глава українського уряду Денис Шмигаль сьогодні, 10 червня, зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Зокрема сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями у цій сфері.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні", — сказав він.

За його словами, ще однією важливою темою розмови під час зустрічі була євроінтеграція України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", — додав прем'єр.