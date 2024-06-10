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Умєров зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів: про що говорили
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Умєров зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів: про що говорили

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Шмигаль, Умєров у Києві
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Київ, 10 червня 2024 року. Денис Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Рустем Умєров 10 червня у Києві зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен. Темами бесіди були F-16, військове співробітництво, підтримка українських оборонних підприємств.

Про це Умєров повідомив у своєму Facebook.

Міністри обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для військових потреб ЗСУ та розглянули варіанти, як можна буде співпрацювати у сфері оборонного виробництва в Україні.

Умєров закликав Нідерланди фінансувати виробництво зброї саме в Україні з огляду на те, що тут багато для цього спроможностей.

"Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", — додав глава Міноборони.

А ще українські посадовці розповіли Нідерландам про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.

Також 10 червня з Кайсою Оллонгрен зустрівся глава українського уряду Денис Шмигаль. Зокрема сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями у цій сфері.

Раніше міністерка Нідерландів на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявила, що 24 винищувачі F-16, які держава має передати Києву, можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії.

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