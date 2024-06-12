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Вночі Силами оборони було збито 24 "шахеди" і 5 ракет — Повітряні сили
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Вночі Силами оборони було збито 24 "шахеди" і 5 ракет — Повітряні сили

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Робота ППО, обстріли
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

Проти ночі 12 червня Росія атакувала територію України, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні дрони. В результаті роботи Сил оборони було знищено 29 повітряних цілей, зокрема, 24 "шахеди", 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 4 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом РФ застосувала 30 засобів повітряного нападу:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ);
  • 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ);
  • 24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

За словами Олещука, протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

"До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — додав він.

Польща під час нічної атаки України 12 червня піднімала у повітря літаки.

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