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Чоловіки зможуть відмовитися від українського громадянства лише безпосередньо в Україні — "Голос Америки"
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Чоловіки зможуть відмовитися від українського громадянства лише безпосередньо в Україні — "Голос Америки"

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Чоловіки з подвійним громадянством відтепер не зможуть відмовитися від українського громадянства з-за кордону. Для здійснення відповідної процедури потрібно буде їхати в Україну.

Про це, провівши консультації з правниками, написав "Голос Америки".

"Вони (чоловіки — ред.) повинні знятися з місця реєстрації в Україні та відповідно врегулювати питання військового обліку в ТЦК, щоб оформити постійне проживання за кордоном", — йдеться у матеріалі.

Водночас жінки і надалі зможуть відмовитись від другого громадянства за довіреністю.

Зазначається також, що паспорт США не означатиме підтримку від США у намаганні виїхати з України, якщо йдеться про військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни людей з подвійним громадянством.

Раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За інформацією Посольства США, цей виняток було скасовано з 1 червня.

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