Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни людей з подвійним громадянством.

Про це своїх громадян попередило посольство США в Україні.

За даними дипломатичного відомства, що з 1 червня Україна скасовує виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть більше не мати змоги залишити країну.

У Посольстві підкреслили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

Як наголошується у дипломатичному відомстві, раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За інформацією Посольства, цей виняток було скасовано з 1 червня.