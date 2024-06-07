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Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України
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Макрон і Зеленський підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

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Макрон і Зеленський
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції 7 червня 2024 року в Єлисейському палаці в Парижі. AP/Yoan Valat

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України.

Про це Макрон заявив під час спільної з президентом України пресконференції в Парижі.

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" процес відбудови України.

"Угоду підписано про Фонд у 200 мільйонів євро, які будуть призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру України для її відновлення. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", — заявив Макрон.

6 червня президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня він виступив перед Національними зборами Франції та зустрівся з Еммануелем Макроном та президентом США Джо Байденом.

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