Пенні Пріцкер — спецпредставниця США з питань економічного відновлення України. Вона колишня міністерка торгівлі США, громадська діячка та підприємиця з мільярдними статками. А ще Пріцкер має особливий зв'язок з Україною, бо походить з однієї із найбільш впливових емігрантських родин з українським корінням.
Про допомогу, яку США та ЄС мають нарешті погодити, роботу над вилученням заморожених активів Росії, про заохочення американських бізнесменів інвестувати в Україну та рівень українських реформ — Пенні Пріцкер, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.