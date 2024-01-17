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"Допомога США на підході" — Пріцкер про допомогу, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
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"Допомога США на підході" — Пріцкер про допомогу, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю

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Пенні Пріцкер — спецпредставниця США з питань економічного відновлення України. Вона колишня міністерка торгівлі США, громадська діячка та підприємиця з мільярдними статками. А ще Пріцкер має особливий зв'язок з Україною, бо походить з однієї із найбільш впливових емігрантських родин з українським корінням.

Про допомогу, яку США та ЄС мають нарешті погодити, роботу над вилученням заморожених активів Росії, про заохочення американських бізнесменів інвестувати в Україну та рівень українських реформ — Пенні Пріцкер, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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