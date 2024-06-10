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В Україні з'явиться інформаційна платформа громадського здоров'я — МОЗ
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В Україні з'явиться інформаційна платформа громадського здоров'я — МОЗ

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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо створення інформаційної платформи громадського здоров’я. Вона стане зручним та ефективним інструментом для збирання, обробки, зберігання та аналізу даних щодо показників стану здоров’я українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

У відомстві зазначили, що у сфері громадського здоров’я зібрані великі масиви даних щодо показників стану здоров’я населення, санітарно-епідеміологічного добробуту, факторів середовища, небезпечних факторів, екологічної інформації тощо.

"Тому потрібен зручний та ефективний інструмент для збирання, обробки, зберігання, аналізу даних та відображення результатів такого аналізу. Саме таким інструментом і стане створена платформа", — пояснили у МОЗ.

Серед завдань, які дозволить вирішувати платформа:

  • збирати з великої кількості джерел, в тому числі за межами сфери охорони здоровʼя, агреговані дані щодо показників стану здоров’я населення, факторів середовища життєдіяльності, факторів ризику, небезпечних факторів, показників моніторингу довкілля, безпечності та якості харчових продуктів, непродовольчих товарів, заходів щодо зміцнення здоров’я і ресурсів сфери охорони здоров’я тощо;
  • зберігати та обробляти зібрані дані, здійснювати аналіз та оцінки ризиків для здоров’я населення та прогнозувати стан здоров’я населення;
  • надавати доступ до цієї інформації органам державної влади, місцевого самоврядування, закладам охорони здоровʼя та іншим зацікавленим особам.

У МОЗ додали, що інформаційна платформа надасть змогу створити єдину точку доступу до повної, достовірної та актуальної інформації для прийняття обґрунтованих рішень у сфері охорони здоровʼя та громадського здоров’я.

Наприкінці травня у МОЗ повідомляли, що близько 200 українських медиків пройшли курс із Basic Emergency Care (BEC), метою якого є – навчити медиків систематичного підходу до початкової оцінки та лікування пацієнтів у критичному стані.

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