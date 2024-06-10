У Нідерландах на виборах до Європарламенту переміг альянс лівих партій

У Нідерландах на виборах до Європейського парламенту перемогу здобув альянс партій GroenLinks-PvdA (Зелені ліві) та PvdA (Трудова партія), які під час виборчої кампанії об’єднали свої зусилля.

Як повідомляє NOS, цей альянс отримав 8 місць із 31.

Ультраправа Партія свободи (PVV) Ґерта Вілдерса посіла друге місце і їй дістанеться 6 місць. Видання зазначає, що PVV можна назвати великим переможцем, адже вона досі не мала жодного представника у головному законодавчому органі ЄС.

Альянс GroenLinks-PvdA виступає єдиним фронтом усередині країни та спільно проводили виборчу кампанію на виборах до ЄП. Однак у самому Європарламенті вони входять до різних фракцій і планують продовжувати незалежну політику.

Партія FVD “Форум за демократію” Тьєррі Боде, яка виступає за налагодження зв'язків із Росією та припинення військової допомоги Україні, втратила всі чотири місця та залишається без представництва в Європарламенті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути "проєвропейською та проукраїнською".