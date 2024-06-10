Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Нідерландах на виборах до Європарламенту переміг альянс лівих партій
ЄСВИБОРИНІДЕРЛАНДИСвіт

У Нідерландах на виборах до Європарламенту переміг альянс лівих партій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Нідерландів
Прапор Нідерландів. AP

У Нідерландах на виборах до Європейського парламенту перемогу здобув альянс партій GroenLinks-PvdA (Зелені ліві) та PvdA (Трудова партія), які під час виборчої кампанії об’єднали свої зусилля.

Як повідомляє NOS, цей альянс отримав 8 місць із 31.

Ультраправа Партія свободи (PVV) Ґерта Вілдерса посіла друге місце і їй дістанеться 6 місць. Видання зазначає, що PVV можна назвати великим переможцем, адже вона досі не мала жодного представника у головному законодавчому органі ЄС.

Альянс GroenLinks-PvdA виступає єдиним фронтом усередині країни та спільно проводили виборчу кампанію на виборах до ЄП. Однак у самому Європарламенті вони входять до різних фракцій і планують продовжувати незалежну політику.

Партія FVD “Форум за демократію” Тьєррі Боде, яка виступає за налагодження зв'язків із Росією та припинення військової допомоги Україні, втратила всі чотири місця та залишається без представництва в Європарламенті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути "проєвропейською та проукраїнською".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Війна, ЗСУ, Донецька область
Сили безпілотних систем ЗСУ отримали командувача, у Брюсселі відбудеться засідання "Рамштайн", 839 день війни. Онлайн Оновлюється
Вадим Сухаревський — очільник Сил безпілотних систем ЗСУ
Призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ
Горить "Адмірал Левченко" на півночі Росії — Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко" — речник ВМС ЗСУ
Загинув лідер батальйону ОУН Микола Коханівський
На війні загинув очільник батальйону "ОУН" Микола Коханівський

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Вибори до Європарламенту: хто лідирує і чи вплине розподіл сил на підтримку України
В Європейському парламенті зберігається проукраїнська більшість — Хотин
В Європейському парламенті зберігається проукраїнська більшість — Хотин
Винищувач F-16
У Росії погрожують ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16
Роберт Фіцо
Партія прем’єра Роберта Фіцо зазнала поразки на виборах до ЄП у Словаччині
На початок