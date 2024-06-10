Прем'єр Грузії візьме участь у конференції з відновлення України в Берліні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь у конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2024) 11-12 червня у Берліні.

Про це повідомляє Netgazeti з посиланням на пресслужбу уряду.

Прем'єра супроводжують голова МЗС Ілля Дарчіашвілі та голова урядової адміністрації Леван Жоржоліані.

В уряді зазначають, що головною метою заходу є мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ та модернізації України.

"URC2024 буде зосереджено на чотирьох тематичних сферах: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; Соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів і регіонів; Вступ до Європейського Союзу та пов’язані з ним реформи", — йдеться у повідомленні.

У рамках конференції також обговорюватимуться макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист навколишнього середовища, охорона здоров'я, освіта тощо.

У конференції, яку проводять спільно Німеччина та Україна, візьмуть участь понад 2 тисячі людей із понад 60 країн: представники урядів, бізнесу та громадянського суспільства. Це вже третя конференція після початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Раніше глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе виступив із черговою критичною заявою на адресу України. Він розкритикував події Революції Гідності в Україні, зауваживши, що "ніхто в Грузії не дочекається Майдану" й підкреслив, що після 2013 року Уераїна стала державою з "обваленою" економікою. У МЗС України засудили "антиукраїнську" заяву Кобахідзе і зазначили, що їм прикро "спостерігати послідовну та постійну деградацію" політичних заяв Кобахідзе, які останнім часом вже "важко відрізнити" від заяв російського керівництва.