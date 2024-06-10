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Відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною спростили. Що відомо
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Відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною спростили. Що відомо

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Україна спростила процедуру відкриття міжнародних автобусних маршрутів зі Словаччиною. Тепер українським перевізникам більше не потрібно мати паритетного партнера з іншої країни.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Таке рішення ухвалили на засіданні змішаної комісії Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту Словаччини.

У відомстві пояснили, що спрощення процедури дозволить перевізникам відкривати маршрути швидше та без зайвої бюрократії.

"Таким чином, українські компанії зможуть самостійно організовувати міжнародні маршрути без необхідності пошуку партнерів за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українська та словацька сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Раніше стало відомо, що Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення між державами.

Загалом у 2024 році Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури вдалось домовились про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення з Туреччиною, Румунією та Чорногорією.

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