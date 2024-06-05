Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення між державами. Вже з наступного тижня українські перевізники зможуть замовити бланки таких дозволів в Державній службі з безпеки на транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві зазначили, що минулого року українські перевізники не мали таких дозволів, що суттєво обмежувало їхні можливості, адже автобусні перевезення сьогодні є пріоритетним транспортом через відсутність авіасполучення на тлі повномасштабної війни.

Тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

Загалом у 2024 році Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури вдалось домовились про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення з Туреччиною, Румунією та Чорногорією.