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Венеція починає брати з туристів плату за в'їзд
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Венеція починає брати з туристів плату за в'їзд

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Вебдодаток для оплати в’їзду до Венеції. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило плату за в'їзд з одноденних туристів. Будь-який відвідувач, який не залишається на ніч, має заплатити 5 євро ($5,35) вхідного збору онлайн.

Про це пише Reuters

Інші країни, які борються з наслідками надмірного масового туризму, уважно спостерігають за експериментом.

Зазначається, що місто намагатиметься зменшити кількість туристів, які спричиняють у Венеції численні затори.

Щоправда, жодних перешкод для в’їзду не буде, але інспектори відбиратимуть випадкових туристів для перевірок. Тих, у кого документи не в порядку, можуть оштрафувати на суму від 50 до 300 євро.

"Ми не закриваємо місто, ми просто намагаємося зробити його придатним для життя", – попереджає мер Луїджі Бруньяро.

Він додав, що "ніхто раніше цього не робив".

Торік Венецію відвідало близько 20 мільйонів людей.

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