Партія прем’єра Роберта Фіцо зазнала поразки на виборах до ЄП у Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його партія Smer зазнали несподіваної поразки на виборах до Європараламенту та змушена задовольнитися другим місцем.

Про це пише The Slovak Spectator.

Кілька аналітиків передбачали, що напад на Фіцо 15 травня може вплинути на вибори на користь його партії Smer.

Ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) набрала 27,8 відсотка голосів на виборах до ЄП. Це дає партії шість місць у Європарламенті.

Партія Smer набирає 24,8 відсотка голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.