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На польському збройовому заводі стався вибух. Одна людина загинула
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На польському збройовому заводі стався вибух. Одна людина загинула

ЗМІ
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На півдні Польщі у Свєнтокшиському воєводстві сьогодні, 10 червня, на заводі Mesko, який виробляє боєприпаси, стався вибух, після чого розпочалась пожежа. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє RMF 24.

Голова заводу Ельжбета Сренявська підтвердила журналістам факт вибуху.

"У нас стався вибух у цеху ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", — сказала вона.

Зазначається, що внаслідок вибуху, загинув 59-річний працівник заводу, ще один отримав поранення. Загалом на момент вибуху всередині приміщення було двоє людей, третя була надворі, тому й не постраждала.

Наразі причини вибуху — не відомі. Поліція і керівництво підприємства з'ясовує, що могло його спричинити. Пожежу вже загасили.

З грудня 2023 року в Польщі заарештували 18 людей за підозрами в тому, що вони вели ворожу діяльність чи планували диверсії від імені Росії та Білорусі.

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