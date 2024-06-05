Очільник уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 5 червня, оголосив про початок роботи ініційованої ним комісії з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках. У її складі буде 12 людей на чолі з головою польського Агентства внутрішньої безпеки Ярослав Стружиком.

Про це він розповів на пресконференції, передає RMF FM.

"Сьогодні комісія почне роботу. Ми справді хочемо, щоб це була комісія, вільна від будь-яких спокус: суто політичних чи партійних намірів, і щоб вона давала нам достовірні дані не тільки нам, тобто державним органам, але також і громадськості про те, як і що виглядало в минулому і як виглядають реальні загрози з боку Росії та Білорусі сьогодні. Ми вже точно знаємо, що ці дві країни та їхні служби є найактивнішими в Польщі", — сказав Туск і додав, що про результати роботи комісії стане відомо вже через два місяці.

Голова комісії, очільник Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик, представив її склад. До органу увійшли 12 людей, делегованих прем'єром і міністрами уряду – це переважно науковці та історики, а також колишні дипломати й військові.

За його словами, кожен член комісії подасть перелік питань, які потребують з'ясування, і буде вирішено, якими з них займатиметься орган протягом перших 60 днів. Стружик підкреслив, що комісія "не викликає свідків", але є відкритою для експертів і для публічних коментарів.

У травні 2023 року польський президент Анджей Дуда підписав законопроєкт про створення Державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі у 2007-2022 роках. Водночас польські опозиційні сили тоді виступили проти створення органу, підкреслюючи, що він буде інструментом тиску і переслідування опозиції. Вже у червні Дуда заявив, що запропонує поправки до закону про розслідування впливу Росії на країну. У серпні він підписав поправки до цього закону. Після приходу до влади Туска комісію розпустили.