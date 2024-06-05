Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Туск оголосив про початок роботи комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі
ПОЛЬЩАРОСІЯБІЛОРУСЬВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвітЖиття

Туск оголосив про початок роботи комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. AP

Очільник уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 5 червня, оголосив про початок роботи ініційованої ним комісії з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках. У її складі буде 12 людей на чолі з головою польського Агентства внутрішньої безпеки Ярослав Стружиком.

Про це він розповів на пресконференції, передає RMF FM.

"Сьогодні комісія почне роботу. Ми справді хочемо, щоб це була комісія, вільна від будь-яких спокус: суто політичних чи партійних намірів, і щоб вона давала нам достовірні дані не тільки нам, тобто державним органам, але також і громадськості про те, як і що виглядало в минулому і як виглядають реальні загрози з боку Росії та Білорусі сьогодні. Ми вже точно знаємо, що ці дві країни та їхні служби є найактивнішими в Польщі", — сказав Туск і додав, що про результати роботи комісії стане відомо вже через два місяці.

Голова комісії, очільник Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик, представив її склад. До органу увійшли 12 людей, делегованих прем'єром і міністрами уряду – це переважно науковці та історики, а також колишні дипломати й військові.

За його словами, кожен член комісії подасть перелік питань, які потребують з'ясування, і буде вирішено, якими з них займатиметься орган протягом перших 60 днів. Стружик підкреслив, що комісія "не викликає свідків", але є відкритою для експертів і для публічних коментарів.

У травні 2023 року польський президент Анджей Дуда підписав законопроєкт про створення Державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі у 2007-2022 роках. Водночас польські опозиційні сили тоді виступили проти створення органу, підкреслюючи, що він буде інструментом тиску і переслідування опозиції. Вже у червні Дуда заявив, що запропонує поправки до закону про розслідування впливу Росії на країну. У серпні він підписав поправки до цього закону. Після приходу до влади Туска комісію розпустили.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Паскаль Донохью
Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
Графіки відключення світла, електроенергія
6 червня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключення світла — "Укренерго" Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Прикордонники Польщі
Польща запустить інформаційну кампанію для зменшення мігрантів на кордоні з Білоруссю
У Польщі заявили, що це була "довга і напружена ніч для всієї системи ППО"
У Польщі заявили, що це була "довга і напружена ніч для всієї системи ППО"
Польський винищувач
Польща підняла в небо авіацію через повітряну тривогу в Україні
Паркан на польсько-білоруському кордоні
Польща готується протистояти новому напливу нелегальних мігрантів з Білорусі
На початок