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Вибух у посольстві України в Іспанії: підозрюваний пенсіонер постав перед судом
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Вибух у посольстві України в Іспанії: підозрюваний пенсіонер постав перед судом

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Вибух у посольстві України в Іспанії: підозрюваний пенсіонер постав перед судом
Іспанський пенсіонер 74-річний Помпейо Гонсалес, заарештований у 2022 році за підозрою у надсиланні листів з вибухівкою до кількох установ, зокрема до палацу уряду Іспанії, Міністерства оборони, посольства США та посольства України, сидить у суді під час першого дня судового процесу у Високому суді Іспанії, Мадрид, Іспанія, 13 травня 2024 року. REUTERS/Pool/J. P. Gandul

В Іспанії перед судом постав 74-річний Помпейо Гонсалес Паскуаль, якого обвинувачують у тому, що у листопаді 2022 року він надіслав начинені вибухівкою пакунки в дипустанови та високопосадовцям Іспанії, щоб примусити владу припинити підтримку України, яка захищається від російського вторгнення. Йому загрожує 22 роки в'язниці.

Про це повідомляє DW.

За даними слідства, такі посилки пенсіонер відправив до офісу прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, до посольств США та України, а також до іспанської збройової фірми, яка виробляє гранати для ЗСУ, і на адресу великої іспанської військової бази.

Зазначається, що від дій Паскуаля постраждав співробітник українського посольства. Під час огляду пакета з вибухівкою він отримав легкі травми. Решту посилок перехопили співробітники служби безпеки.

Як пише DW, після арешту пенсіонера в січні 2023 року в його комп'ютері виявили пошукові запити про те, як виготовити вибухові пристрої. Також зафіксували факт відвідування ним сторінок проросійських ЗМІ.

Судовий процес щодо Паскуаля триватиме до четверга, 16 травня.

Що відомо про посилки в посольства в Іспанії

30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який під час огляду вибухнув в руках коменданта. Видання El Pais пише, що лист був адресований на ім'я посла в Іспанії Сергія Погорельцева.

Речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок вибуху в посольстві у Мадриді комендант отримав незначні поранення, йому надали медичну допомогу. Решта співробітників посольства не постраждала.За даними джерел в поліції видання Ultimahora, вибухівка в конверті була саморобною.

Окрім посольства України в Іспанії, конверт з вибуховим пристроєм також отримали місцева компанія Instalaza, що виробляє зброю, яка постачається зокрема в Україну, база ВПС Іспанії та прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки із частинами тіл тварин.

Журналіст каналу TVE Луї Перез розповів Суспільному, що Антитерористичний суд Іспанії розслідуватиме справу про надходження до урядових організацій листів з вибухівкою, як терористичний акт. Відомо, що листи були написані однією і тією ж людиною, вони містять однакову графіку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що серія листів, які містять вибухівку або частини тварин, покликані тероризувати українських дипломатів по всьому світу.

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