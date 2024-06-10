Російська влада активізувала вербування солдатів для участі у війні проти України у країнах Африки, оскільки ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині РФ — небезпечно.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Там нагадали, що за даними української розвідки, рекрутинг іноземних найманців, зокрема, відбувається у Центральній Африці — Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Росія пропонує їм премію за приєднання до своїх лав у розмірі 2 тисячі доларів, щомісячну зарплату у 2200 доларів та російський паспорт.

"Ця кампанія, ймовірно, покликана компенсувати втрати армії РФ на полі бою, які є досить значними, і підтримати наступальні дії на кількох напрямках фронту", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

При цьому, оскільки російський резерв засуджених, які воюють у лавах Збройних сил найімовірніше, вичерпано, Росія, розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових хвиль мобілізації усередині самої Росії.

"Попередня мобілізація на війну не тільки була непопулярна всередині країни для очільника Кремля Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці", — додали у британській розвідці.

На початку травня у ГУР МО повідомляли, що найманці з Непалу, завербовані Росією на війну проти України, масово дезертирували з російських підрозділів через численні втрати та жорстоке ставлення з боку командирів.