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На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 51 артсистему та 1190 військових — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 51 артсистему та 1190 військових — Генштаб

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Колона військових машин армії РФ
Колона військових машин армії РФ. Getty Images

Станом на ранок 10 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 519 750 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1190 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).

Дані уточнюються.

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