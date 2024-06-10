Станом на ранок 10 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 519 750 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1190 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).
Дані уточнюються.