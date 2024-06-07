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Європарламент визначився із датою обрання наступного президента Єврокомісії
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Європарламент визначився із датою обрання наступного президента Єврокомісії

ЗМІ
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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті 17 січня 2024 року. AP/Jean-Francois Badias

Європейський парламент визначив 18 липня днем, коли депутати зможуть проголосувати за обрання наступного президента Європейської комісії, що є найвпливовішою посадою в ЄС.

Про це пише європейська редакція медіа-організації Politico.

Вищий посадовець парламенту Алессандро Чіоккетті заявив про проведення голосування в липні під час обіду на зустрічі національних послів у ЄС минулої п’ятниці, повідомили POLITICO два чиновники ЄС.

Нині посаду обіймає німкеня Урсула фон дер Ляєн, проте вона являється фавориткою цю посаду та веде передвиборчу кампанію.

Видання пише, що парламент, ймовірно, перебуватиме під тиском з боку національних урядів щодо прискорення процесу та стабілізації ЄС у часи геополітичної невизначеності та з виборами в Америці.

Джерело повідомило, що за словами генсекретаря Кьоккетті — остаточного рішення немає, проте 18 липня є найкращою датою. Це через два дні після обрання щодо нового президента Європарламенту, посаду яку займає мальтійка Роберта Мецола.

Вибори до Європарламенту 2024

З 6 червня у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Близько 400 мільйонів виборців обиратимуть 720 депутатів. Нині у Європарламенті 705 місць, на цьогорічних виборах кількість зросте до 720 — їх пропорційно розподілять між країнами, що займали депутати від Британії, які після Брексіту не беруть участь у виборах.

Наступні пʼять років парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС.

Явку на виборах передбачити важко, оскільки в деяких країнах приходять голосувати 10% виборців, а в деяких — до 80%.

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