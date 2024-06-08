На окупованій Луганщині шахтарям з зими не виплачують зарплату — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни систематично не платять зарплату шахтарям, та таким чином роблять їх залежними від окупаційної влади.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Шахтарям на деяких підприємствах тимчасово окупованої Луганщини не платять з лютого. Окупаційні адміністрації компенсують борги по зарплати гуманітарною допомогою, яку видають за згоду на отримання російського паспорта, додали у відомстві.

За даними ЦНС, таким чином російські окупанти посилюють соціальну кризу у регіону та роблять місцеве населення більш залежним від російської влади.

"Це і є “русскій мір”, який передбачає бідність та застій, поки пропаганда малює картинку “сучасної держави”. Зауважимо, що з 2022 року значна кількість шахт на ТОТ взагалі була закрита", — йдеться у повідомленні.