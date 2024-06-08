9 червня — 837 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- 9 червня застосування графіків погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів не прогнозується. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
- На території Росії вперше уражено винищувач Су-57, повідомили в ГУР.
- Армії РФ не вдалося реалізувати «Харківську операцію», заявив Зеленський у вечірньому зверненні. Сили оборони «максимально стримують і знищують російські підрозділи».
- Дрони ГУР атакували аеродром у місті Моздок Північної Осетії, підтвердили нам джерела у спецслужбах. Наслідки атаки уточнюються.
Шість громад Сумщини були під атакою російської армії
Протягом дня 9 червня російська армія здійснила 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це повідомили в Смуській ОВА.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотіньська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади.
Юнаківська громада була під артилерійським обстрілом, нараховано 9 вибухів.
По території Миколаївської громади завдано атаку FPV дроном та артилерійські обстріли — 7 вибухів.
Хотіньська громада була під мінометним обстрілом, нараховано 17 вибухів, артилерії — 6 вибухів. Також по території громади скинули вибухівкуз безпілотника.
По Краснопільській громаді були артилерійські — 4 вибухи, мінометні теж 4 вибухи, та атака FPV дронами — 2 вибухи.
Середино-Будська громада була под атакою з мінометів — 2 вибухи.
По Великописарівській громаді зафіксовано скидання гранати з дрона, мінометні обстріли, нараховано 8 вибухів та атака FPV дронами — 3 вибухи.
На окупованій Луганщині шахтарям з зими не виплачують зарплату — ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни систематично не платять зарплату шахтарям, та таким чином роблять їх залежними від окупаційної влади.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Шахтарям на деяких підприємствах тимчасово окупованої Луганщини не платять з лютого. Окупаційні адміністрації компенсують борги по зарплати гуманітарною допомогою, яку видають за згоду на отримання російського паспорта, додали у відомстві.
За даними ЦНС, таким чином російські окупанти посилюють соціальну кризу у регіону та роблять місцеве населення більш залежним від російської влади.
"Це і є “русскій мір”, який передбачає бідність та застій, поки пропаганда малює картинку “сучасної держави”. Зауважимо, що з 2022 року значна кількість шахт на ТОТ взагалі була закрита", — йдеться у повідомленні.
Зеленський: зараз найважче на Покровському напрямку
На фронті зараз найважче на Покровському напрямку на Донеччині. Там найбільший тиск окупантів РФ і найбільша кількість боїв.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у неділю, 9 червня.
“Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20”, — сказав президент.
Він додав, що наразі докладається максимум зусиль, щоб у захисників на цьому напрямку та у всієї української армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.
“Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе”, — сказав Зеленський.
Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі готуються для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також цими днями триває підготовка двосторонньої безпекової угоди між українською державою і Сполученими Штатами.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у неділю, 9 червня.
За його словами, зараз серед головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості українського суспільства.
“Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя. Життя, яке маємо зберегти попри будь-які спроби Росії тиснути та знищувати”, — сказав президент.
Він додав, що наразі робиться “все, щоб лідерство Америки відчувалось”.
Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини
Команда Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини — 17-річної Ілони.
Про це написав керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду — зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", — написав Кулеба.
За кілька тижнів ЗСУ почнуть випробовувати КАБ українського виробництва — Повітряні Сили
За кілька тижнів у Збройних Силах України почнуть випробовувати керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.
Про це начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.
Як відзначив Голубцов, зараз йдуть роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.
"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських”, – повідомив Голубцов.
За його словами, наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва. Йдеться про GBU-39, GBU-62 різних калібрів.
Росія вперше за понад тиждень влучила по Харкову: керована авіабомба ударила по приватному сектору
9 червня близько 17:12 росіяни ударили по житловій забудові у Харкові КАБом. Це влучання стало першим за більше ніж тиждень.
Про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук.
За даними Суспільного, попередній удар стався вдень 1 червня: тоді росіяни влучили в Київському районі Харкова.
За останніми даними міського голови Терехова, від удару КАБом 9 червня пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль.
РФ влучила по відкритій території між приватними будинками, повідомив уточнені дані очільник Харківської ОВА Синєгубов.
"Байдужість вбиває": в Києві провели акцію на підтримку військовополонених
У неділю, 9 червня, в Києві біля метро "Лук'янівська" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Людмила — переселенка з Мелітополя, родина якої нині проживає біля Кременчука. Жінка вперше приїхала до столиці на таку акцію.
Її 25-річний син Владислав обороняв "Азовсталь" та потрапив у полон в травні 2022 року.
"Росія підтвердила його, він є у списках. Дивом надіслав одне смс-повідомлення ще з Оленівки. Точно знаю, що це він писав", — каже Людмила.
Військова Тетяна працювала в "Азові" медсестрою. Під час виходу із "Азовсталі" жінка потрапила в полон, звідки повернулась 31 грудня 2022 року.
"Знаю, як це важливо вийти з полону. Я сім років жила з ними пліч-о-пліч, всі ці люди стали мені рідними. Про це треба кричати якомога частіше, бо люди починають до всього звикати та забувати", — сказала Тетяна.
Майже кожного тижня на акцію приходить психологиня Оксана, яка постійно спілкується з бійцями на реабілітації. Каже, їй важливо підтримати моральний стан військових.
Поруч з плакатом "Free Azov" стоїть жінка, чий син також третій рік знаходиться в полоні. З того часу він жодного разу не виходив на зв'язок.
"Виходимо на ці акції, щоб суспільство знало, що потрібно наших хлопців та дівчат визволяти", — говорить вона.
"Привернути увагу світу до злочинів, більшість з яких Росія тримає закритими від міжнародного суспільства, є нашим обов'язком", — зазначили організатори акції "Не мовчи! Полон вбиває".
Генштаб: найбільша активність війська РФ наразі зберігається на Покровському напрямку
На фронті від початку доби станом на 18.30 відбулося 62 російські атаки. Сьогодні росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.
На Куп’янському напрямку окупанти РФ активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.
Також російські сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби військо РФ намагалося атакувати шість разів. Бомбардувало керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.
На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.
Найбільша активність війська РФ наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів РФ била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських окупантів покращити власні позиції іще тривають.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
Завтра в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень з 16:00 до 22:00 — Укренерго
Завтра в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00, повідомили в "Укренерго".
Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР
Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57.
Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Також Юсов відзначив, що внаслідок атаки є "безповоротні втрати" серед особового складу російської армії.
Фінляндія відправила в Україну деякі з новітніх зразків озброєння — представник Сил оборони країни
Разом зі старими запасами озброєння Фінляндія відправила в Україну деякі з останніх військових інновацій.
Про це у суботу, 8 червня, повідомив начальник озброєння Сил оборони Фінляндії Мікко Хейсканен, передає Yle.
За словами Хейсканена, частина цього обладнання настільки нова, що все ще перебуває на стадії розробки. Він також сказав, що відгуки про це озброєння наразі позитивні.
Як пише видання, Фінляндія оприлюднила відносно мало деталей щодо змісту військової допомоги, наданої Україні.
Зазначається, що Фінляндія є одним із світових донорів військової допомоги Україні, фінансова підтримка країни постійно зростає з початку повномасштабної війни. Минулого року загальна сума оцінювалася в 1,4 мільярда євро, що вдвічі більше, ніж у 2022 році.
Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією.
Генштаб: на більшості напрямків ситуація незмінна
Від початку доби на фронті станом на 16.00 відбулося 55 бойових зіткнень. На більшості напрямків ситуація незмінна.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні 9 червня.
За даними Генштабу, за сьогодні російське військо збільшило кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох. Бої тривають в районі Глибокого.
На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів РФ зросла до 22.
За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 військовослужбовці вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.
Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Станом на 16.00 тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.
“Наші війська тримають російських загарбників під вогневим контролем, виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення”, — йдеться у зведенні.
Росіяни влучили по району приватної житлової забудови Харкова — Терехов
Росіяни влучили по району приватної житлової забудови Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені кілька будинків. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
На Запорізькому напрямку прикордонники знищили вогневу позицію армії РФ
На Запорізькому напрямку військовослужбовці Державної прикордонної служби (ДПСУ) знищили російську вогневу позицію.
Про це сьогодні, 9 червня, повідомили в ДПСУ.
"Виявивши російську вогневу позицію, бійці завдали удару по цілі скидами (з безпілотника — ред.)", — йдеться в повідомленні.
У Харкові було чутно серію вибухів, повідомляють наші кореспонденти.
"Релокація неможлива, чекатимемо на допомогу". Політучий — про можливості відновлення "Фактор-Друк"
Релокувати друкарню "Фактор-Друк", яка була пошкоджена внаслідок удару РФ 23 травня, до іншого регіону України чи за кордон неможливо через ускладнення логістики та дорожче виробництво.
Про це в ефірі Українського Радіо Харкова розповів власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий.
"Релокація неможлива технічно й економічно. Припинення виробництва — це величезна проблема. Я вже думав і про Польщу, і про інші країни, але це не розв'язує проблему. По-перше, це ускладнена логістика. По-друге, це дорожче, аніж друкувати в України. По-третє, вони працюють у плановому порядку. Вони не зможуть взяти наші замовлення і швидко їх виконати", — сказав Політучий.
Загальні втрати виробництва склали близько 5 мільйонів євро: 3,6 з яких — вартість зруйнованого обладнання, 1,4 млн — будівля, інженерні конструкції та комунікації.
"Для людей це лунає жахливо — 50 тисяч книжок згоріли. Але насправді, як би це не було дивно, це дрібничка у порівнянні з вартістю обладнання", — говорить власник групи компаній "Фактор".
Нині виробництво намагається отримати грантову допомогу з-за кордону.
"Відповідно до законодавства держава не може надавати допомогу приватним структурам. Це дивна річ, що на третьому році повномасштабного вторгнення ми продовжуємо жити за законодавством, яке написане для мирного життя", — розказав Сергій Політучий.
Всю війну я у Харкові. Я думаю, яке місто буде після війни. Якщо ми не будемо спроможні зберегти нашу економіку, то ми можемо втратити наше місто. Я ніде не хочу жити, окрім Харкова. Для того, що він жив завтра, ми маємо зберегти економіку за будь-яку ціну.
Окупанти хочуть включити Крим до федерального округу "Новоросія" — Лисогор
Росія має намір об'єднати у федеральний округ під назвою "Новоросія" території окупованого Криму і чотирьох інших областей України.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.
"Окуповані Росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують, бо поки існує лише один варіант — "Новоросія", — зазначив голова Луганської ОВА.
Також він підкреслив, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб’єктами Росії та не передбачені конституцією РФ.
"Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу — без правового статусу", — додав Лисогор.
Раніше голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив в коментарі пропагандистському інформагентству РІА "Новости Крым" про створення нового федерального округу "Новоросія".
У "Дії" за три дні згенерували вже 80 тисяч посвідчень ветерана
Протягом трьох днів з початку запуску послуги у застосунку "Дія" згенеровано вже понад 80 тисяч посвідчень ветерана.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в «Дію», українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", — зазначив Федоров.
За його словами, потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців.
Міністр додав, що запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших.
Байден і Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України
Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України.
Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому за підсумками зустрічі Байдена і Макрона в Парижі після церемонії 80-ї річниці висадки в Нормандії.
У заяві йдеться, що президенти обговорили можливості зробити більше для підтримки України.
“Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Групи Семи (G7), спрямовані на спрямування надзвичайних прибутків від знерухомлених російських суверенних активів на користь України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень”, — зазначається на сайті Білого дому.
У заяві наголошується, що у цій війні на карту поставлена євроатлантична безпека в цілому. Тож Франція та Сполучені Штати, які є співголовами артилерійської коаліції в Контактній групі з питань оборони України, мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.
“Франція та Сполучені Штати продовжують сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії”, — йдеться у оприлюдненій заяві.
За добу РФ атакувала 93 об’єкти інфраструктури України
Протягом доби 8 червня російська армія атакувала 103 населені пункти та 93 об'єкти інфраструктури України, повідомляє Military Media Center із посиланням на дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України.
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація — Генштаб
Станом на 11:00 9 червня з початку доби на передовій в Україні відбулось 39 бойових зіткнень. Російська армія зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку на Донеччині, повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Сили оборони продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень", — йдеться у повідомленні.
Загроза застосування балістики з півдня
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
У Миргороді було чутно звук вибуху
У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху, розповіли Суспільному місцеві жителі. Раніше у Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для міста. На Полтавщині триває повітряна тривога.
Армія РФ обстріляла Олександрівку на Херсонщині
Зранку армія РФ обстріляла Олександрівку на Херсонщині. Поранена 53-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу на місці, від шпиталізації вона відмовилась — ОВА.
Активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок — Міноборони
У Збройних Силах України служать понад 67 тисяч жінок, з них 19 тисяч— це цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час Small Talk.
"На жаль, у нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі і ми зараз шукаємо шляхи регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних Силах, мали цю можливість", — додала водночас Калмикова.
На Покровському напрямку одна українська бригада стримує три російські
"Зараз воїни нашої бригади стримують щонайменше три бригади РФ. Це ми не рахуємо полки", — сказала пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади лейтенант Анастасія Блищик.
За її словами, спочатку російська армія активно відпрацьовує артилерією: за ніч може бути 400-500 пострілів. Також активно використовує авіацію, а далі починає атакувати піхота.
На сьогодні в Україні скасували відключення світла
Сьогодні 9 червня застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, повідомили в "Укренерго".
У Воронезькій області РФ оголошена ракетна небезпека
У Воронезькій області РФ оголошена ракетна небезпека, повідомив глава регіону Олександр Гусєв.
Ракетна небезпека на Дніпропетровщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській області.
На території Росії вперше уражено винищувач Су-57 — ГУР
8 червня 2024 року на території аеродрому “Ахтубінск” в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, представивши супутникові знімки стоянки літака на російському аеродромі.
"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", — йдеться у повідомленні.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", — додали у ГУР.
На сході росіяни за добу здійснили 3470 обстрілів позицій українських військ
За минулу добу в східній операційній зоні росіяни здійснили 3470 обстрілів позицій українських військ. Протягом поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 34 бойові зіткнення, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Впродовж доби росіяни 429 разів ударили по Запорізькій області
Впродовж доби росіяни 429 разів ударили по Запорізькій області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Чорному морі один російський корабель — Генштаб
Станом на ранок 9 червня у Чорному морі перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляє Генштаб ЗСУ.
В Азовському морі 7 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
В Середземному морі 3 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
У Міноборони РФ заявили про збиття українського дрона у Брянській області
У Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО нібито збили український безпілотник у Брянській області.
ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
Протягом доби 8 червня та у ніч на 9 червня Сили оборони України ліквідували 1270 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 518560 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин — 15131 (+26) од,
- артилерійських систем – 13593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засоби ППО — 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
- крилаті ракети — 2277 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
- спеціальна техніка — 2253 (+5).
"Перетнули червону лінію": Австрія про удари по РФ західною зброєю
Союзники України "перетнули червону лінію", надавши їй дозвіл атакувати військові обʼєкти на території Росії західною зброєю. Про це заявила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер в інтервʼю австрійській газеті Die Presse.
США, Франція та Німеччина дозволили Україні використовувати західну зброю для нападу на окремі території Росії. Проте міністерка оборонного відомства Австрії розкритикувала такі рішення українських союзників.
"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не надсилатиме війська в Україну", — сказала посадовиця.
За словами журналіста, причиною такого дозволу стало те, що "Україна не зможе належним чином захищатися від вогню біля російського кордону під час оборони Харкова". Він запитав, чи Україна має право захищатися у відповідь таким чином, на що Таннер відповіла, що Австрія "як військово нейтральна держава, судити не буде".
У Парижі затримали трьох молдаван за написи "Французькі солдати в Україні"
У Парижі затримали трьох громадян Молдови. Їх підозрюють у тому, що вони малювали графіті з трунами та написом "Французькі солдати в Україні". Про це повідомляє французька телерадіокомпанія BFM TV.
Графіті виявили 7 червня у сьомому окрузі Парижа. Скільки всього було зроблено таких малюнків, поки що невідомо. У цей час в Парижі перебував український президент Володимир Зеленський.
Першого числа цього місяця біля Ейфелевої вежі невідомі встановили п'ять фальшивих трун залитих гіпсом. Їх загорнули у французькі прапори, там також був напис "Французькі солдати України". Того ж дня в Парижі затримали трьох чоловіків — водія вантажівки, якою перевозили труни, та ще двох чоловіків, які збиралися сісти на автобус до Берліна.
Наразі неясно, чи саме ці затримані скоїли обидва злочини і чи вони якось пов'язані. За інформацією BFMTV, підозрювані перевіряються у справі про можливе іноземне втручання.
Вибухи в Миколаєві
У Миколаєві чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.