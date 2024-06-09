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На території Росії вперше уражено винищувач Су-57 — ГУР
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На території Росії вперше уражено винищувач Су-57 — ГУР

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На території Росії вперше уражено винищувач Су-57
На території Росії вперше уражено винищувач Су-57. Супутникові знімки ГУР

8 червня 2024 року на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, представивши супутникові знімки стоянки літака на російському аеродромі.

"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", — додали у ГУР.

Напередодні повідомлялось, що дрони Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на 8 червня атакували аеродром у Північній Осетії.

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