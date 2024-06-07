Як за два роки західні санкції вплинули на російську економіку та чи послаблять її українські дронові атаки по НПЗ? Яка користь від французьких літаків Mirage 2000-5 для ЗСУ? На виборах до Європарламенту посиляться ультраправі, чи це критично для підтримки Києва? Суспільне підготувало щотижневий огляд іноземних медіа.

SVT: удари по російських НПЗ тривають — чи це ефективно

Шведський суспільний мовник SVT проаналізував, як українські атаки на російські нафтопереробні заводи впливають на хід війни.

Генрік Вахтмайстер, дослідник глобальних енергетичних систем Упсальського університету, говорить, ці удари допомагають скоротити прибутки РФ та майже не підвищують світові ціни на нафту. "Росія все ще має можливість продавати сиру нафту, але це менш вигідно, ніж експортувати готові продукти, такі як бензин, дизельне та авіаційне паливо", — каже Вахтмайстер.

Росія намагається швидко відновлювати уражені НПЗ, а близько 40% потужностей її нафтопереробних заводів поза межами досяжності українських дронів, проте якщо атаки триватимуть, пише видання, дефіцит дизельного пального і бензину, ймовірно, вплине на російську армію.

BBC: Економіка Росії адаптується і йде вгору, але будуть нові виклики

Оглядач Стів Розенберг, який колись був кореспондентом BBC у Москві, написав для британського мовника статтю про те, як російська економіка встояла під час західних санкцій.

Кремль шукає як їх обходити та освоює нові ринки на Сході та Глобальному півдні. Москва переорієнтувала експорт нафти з Європи до Китаю та Індії. Китай узагалі став порятунком для російської економіки. Торік торгівля між країнами досягла рекордних $240 млрд, а крамниці РФ рясніють товарами з КНР. Ба більше, хоча ціни ростуть і низка західних компаній пішли з ринку РФ, товари із Заходу все одно потрапляють на російські полиці. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що цього року економіка Росії зросте на 3,2%.

Проте, війна все ж відтягує на себе багато економічних ресурсів країни. До того ж США погрожують вторинними санкціями банкам, які працюють з Москвою. Тож Росія, ймовірно, матиме фінансову кризу до осені, припускає Розенберг.

Що буде після виборів до Європарламенту — Aftonbladet та France 24

Шведське видання Aftonbladet опублікувало колонку репортера Ніколаса Вента, де він окреслив ризики, як вибори до Європарламенту вплинуть на Україну. Він каже, що, схоже, ультраправі партії, які зазвичай виступають проти допомоги Україні, здобудуть в ньому більше місць, ніж пʼять років тому.

Так, наприклад, згідно з прогнозом Європейської ради з міжнародних відносин, партійна група "Ідентичність і демократія", як очікується, збільшиться майже на 70% — з 58 до 98 місць. Та все ж партії, що підтримують Україну, імовірно отримають більшість — 536 з 720 місць. Хоча тренд на підсилення ультраправих партій в довгостроковій перспективі є "зловісним" для України, пише Aftonbladet.

France 24 у своєму матеріалі також міркує, що буде після євровиборів. Експерти видання, не надають значної ваги успіху ультраправих партій. Вони зазначають що глибокі розбіжності правих політиків щодо питань НАТО, Росії та підтримки України, ймовірно, послаблять їхній вплив у Європарламенті.

Також, війна в Україні підштовхує ЄС до реформування оборонної політики. Як зазначила Ельза Бернар, фахівчиня з питань оборони ЄС в Університеті Лілля, російсько-українська війна стала поворотним моментом, "зміною парадигми європейської оборони", а рішення про посилення оборонної співпраці ухвалили "дуже швидко".

Єврокомісія вже запропонувала довгострокову рамкову програму "Європейська оборонно-промислова стратегія". Проєкт спрямований на спільне інвестування в озброєння країн Євросоюзу, а також на зменшення частки озброєнь, що закуповуються у країн, які не є членами ЄС. Втілення цієї програми буде ключовим завданням для наступної Єврокомісії і Європарламенту, каже Бернар.

Politico: Паралелі війни в Україні з Другою світовою

"Поки західні лідери збираються на пляжі Омаха, щоб відсвяткувати перемогу над тоталітарними силами (80-річчя висадки антигітлерівських союзників в Нормандії — ред.), континент переживає найкривавіші бої з часів Другої світової війни", — ідеться в матеріалі Politico.

Через 80 років мир, який союзні війська дали Європі, зруйновано, а боротьба України проти вторгнення Росії стала невтішною паралеллю з Другою світовою війною, пише видання. Хоча західні лідери під час відзначення "Дня Д" вкотре запевнили Київ у підтримці, ситуація на полі бою в Україні та зміни у світовій політиці, говорять про інше.

Французький держслужбовець і науковець Ніколас Тенцер у коментарі Politico каже: "Українці стурбовані тим, якими є справжні цілі країн-союзників. Чи готові американці, французи і німці докласти всіх зусиль, щоб Україна врешті перемогла? Навіть якщо Джо Байдена переоберуть, не всі в його адміністрації хочуть вести переможний контрнаступ України".

Навіщо Україні літаки Mirage 2000-5 від Франції — BFMTV

Під час візиту Зеленського до Нормандії президент Емманюель Макрон оголосив, що відправить в Україну літаки Mirage 2000-5. Французьке видання BFMTV розглянуло, наскільки вони можуть допомогти Києву.

Mirage 2000-5 — це одномісний винищувач, який вміє вести вогонь одночасно по декількох цілях. Його спеціалізація — знищувати ворожі літаки або ракети, пояснив BFMTV консультант з питань оборони Жером Пеллістранді. Фактично, це літаки-ППО.

Тож вони не стануть зброєю, що змінить хід війни — надто на тлі того, що Україна очікує на F-16.