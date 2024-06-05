Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Франція надасть €650 млн для підтримки інфраструктурних проєктів в Україні
ФРАНЦІЯУКРАЇНАЗеленськийЕмманюель МакронПодіїЕкономікаПолітика

Франція надасть €650 млн для підтримки інфраструктурних проєктів в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зустріч Зеленського і Макрона
Зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона на полях саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 рік. Фото: Twitter Володимира Зеленського

Французький і український президенти Емманюель Макрон та Володимир Зеленський підпишуть у п'ятницю, 7 червня, дві угоди щодо виділення 650 мільйонів євро позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевої влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Про це повідомляє 20 Minutes.

Зазначається, що перша угода дозволить Французькому агентству розвитку (AFD) надати 400 млн євро у вигляді позик і 50 млн у вигляді пожертвувань до 2027 року для "розширення діяльності в Україні".

Це дозволить AFD "розгорнути весь спектр інструментів (…) для підтримки українських місцевих органів влади, у координації та доповненні з донорами, які вже присутні в Україні", пояснили в Єлисейському палаці.

Пріоритетними сферами будуть енергетичний і транспортний сектори з підтримкою розвитку адміністративної спроможності.

Друга угода стосуватиметься створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури, з бюджетом 200 млн євро для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах (…) у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров’я та сільського господарства.

"Ці кошти будуть використані для фінансування важливих проєктів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Паскаль Донохью
Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
Графіки відключення світла, електроенергія
6 червня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключення світла — "Укренерго" Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Французька поліція
У Франції затримали українця з вибухівкою за звинуваченням у тероризмі
Джо Байден
Президент США Байден прибув до Франції — Reuters
Байден на зустрічі із Зеленським
Байден проведе зустрічі із Зеленським у Франції та Італії
Джо Байден
Зеленський зустрінеться з Макроном і Байденом у Нормандії та новий кредит від G7 — головні новини ранку 5 червня
На початок