Франція надасть €650 млн для підтримки інфраструктурних проєктів в Україні

Французький і український президенти Емманюель Макрон та Володимир Зеленський підпишуть у п'ятницю, 7 червня, дві угоди щодо виділення 650 мільйонів євро позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевої влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Про це повідомляє 20 Minutes.

Зазначається, що перша угода дозволить Французькому агентству розвитку (AFD) надати 400 млн євро у вигляді позик і 50 млн у вигляді пожертвувань до 2027 року для "розширення діяльності в Україні".

Це дозволить AFD "розгорнути весь спектр інструментів (…) для підтримки українських місцевих органів влади, у координації та доповненні з донорами, які вже присутні в Україні", пояснили в Єлисейському палаці.

Пріоритетними сферами будуть енергетичний і транспортний сектори з підтримкою розвитку адміністративної спроможності.

Друга угода стосуватиметься створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури, з бюджетом 200 млн євро для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах (…) у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров’я та сільського господарства.

"Ці кошти будуть використані для фінансування важливих проєктів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.