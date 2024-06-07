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Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину — ЗМІ
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Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину — ЗМІ

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Зеленський в Німеччині
Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини 16 лютого 2024 року. Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 червня відвідає Німеччину. там він виступить перед німецьким парламентом.

Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як пише видання, у вівторок Зеленський прибуде до Берліна, де має виступити з промовою в Бундестазі (німецький парламент). Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.

За інформацією FAZ, наступного тижня в Німеччині відбудеться конференція з відновлення України, організована в тому числі Федеральним міністерством закордонних справ. Очікується там присутність президента України.

6 червня президент Зеленський з дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там він зустрівся із лідерами США, Франції та Великої Британії.

Відомо, що 7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Також Зеленський відвідає наступного тижня Італію, де відбудеться саміт G7.

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