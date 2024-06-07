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"Укриття та енергоживлення". 10 профтехів у прифронтових регіонах отримають понад 67 млн гривень
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"Укриття та енергоживлення". 10 профтехів у прифронтових регіонах отримають понад 67 млн гривень

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Десять професійних технічних навчальних закладів у прифронтових областях України отримають 67,3 мільйона гривень для створення інклюзивних просторів, облаштування укриттів, утеплення та встановлення сонячних електростанцій.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Йдеться про освітні заклади, що розташовані вздовж усієї прифронтової лінії від Сум до Одеси. У відомстві зазначили, що завдяки цьому понад 5 тисяч студентів, викладачів та персоналу профтехів отримають доступ до сучасних майстерень та укриттів.

Наприкінці березня цього року Міносвіти визначило перелік 72 профтехів, де навчатимуть професій, які потрібні для відбудови України. Ці заклади отримають 500 мільйонів гривень на оновлення власних майстерень.

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