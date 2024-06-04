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Порядок прийому на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено. Що відомо
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Порядок прийому на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено. Що відомо

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Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва у 2024 році змінено у зв'язку із воєнно-політичною ситуацією в країні.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України (МОН).

Водночас у відомстві вказали, що зміни враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Серед основних нововведень:

  • збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнтуЦе коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник/вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні.;

У МОН пояснили, що виші поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, 1,04 — у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області. Інші матимуть — 1,00.

  • для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІЄдиний вступний іспит. та ЄФВВЄдине фахове вступне випробування., а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім "Права" і "Міжнародного права";
  • на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів.

"При цьому альтернативою може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Спецумови для бакалаврів, які хочуть вступити на магістратуру

Крім цього, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру.

Ці умови надають студентам, які:

  • зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;
  • живуть в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;
  • живуть на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

"За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою", — йдеться у повідомленні.

У Міносвіти додали, що у разі якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У лютому Міносвіти оприлюднило календар вступних випробувань на магістратуру у 2024 році. Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня.

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