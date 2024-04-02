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Уряд змінив правила перетину кордону для студентів — МОН
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Уряд змінив правила перетину кордону для студентів — МОН

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Оксен Лісовий
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що 2 квітня уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Лісовий пояснив, що академічна мобільність — це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, аби здобути нові знання та досвід. Для університетів — спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.

Однак через воєнний стан у програмах академічної мобільності сьогодні беруть участь лише дівчата. І студенти неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського.

"Тож, сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — терміном на один семестр. Мовиться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування)", — зазначив міністр.

Водночас посадовець розповів, що для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати:

  • е-квиток студента;
  • направлення від закладу освіти;
  • засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від ТЦК.

"Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме", — підкреслив Лісовий.

Виїзд студентів за кордон від початку вторгнення РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року був запроваджений воєнний стан, який забороняє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років.

Спочатку студенти, аспіранти та докторанти, зараховані до навчання у закордонному виші, мали можливість виїхати за кордон, але у вересні 2022 року їх позбавили такого права. Причиною стали часті випадки з підробленими документами.

18 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський доручив розв'язати питання виїзду студентів за кордон.

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