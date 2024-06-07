Дефіцит в енергосистемі України зберігатиметься протягом всієї доби 7 червня. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на ранок через негоду знеструмлені 13 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення залишаються 454 населені пункти, зокрема через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Імпорт електроенергії протягом доби здійснюватиметься з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 26 947 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 395 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.