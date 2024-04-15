Дональд Трамп — перший в історії Сполучених Штатів експрезидент, якого звинувачують у кримінальних злочинах. Нині проти нього висунули 88 обвинувачення у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія. Зокрема, 15 квітня в Нью-Йорку розпочинається розгляд справи про нібито незаконні платежі Трампа порнозірці Стормі Деніелс.

Команда Трампа намагається затягнути суди, аби встигнути пройти виборчий процес (вибори у США відбудуться 5 листопада). Суспільне розповідає, за що відкрили чотири кримінальні провадження проти Трампа та чи можна ув’язнити колишнього президента США.

Фальсифікація ділової документації у штаті Нью-Йорк

Це одне з обвинувачень на рівні штатів. У квітні минулого року Трампу оголосили обвинувальний акт про порушення законодавства штату Нью-Йорк. Справу завели через те, що він за кілька днів до виборів у 2016 році нібито заплатив 130 тисяч доларів порноактрисі Стефані Кліффорд, відомій як Стормі Деніелс, за те, щоб вона мовчала про роман з політиком.

Слідство вважає, експрезидент передав гроші для Кліффорд через адвоката Майкла Коена, а оформив все як "судові витрати". Це в штаті Нью-Йорк вважається порушенням у діловій документації. Трамп ці звинувачення заперечує.

Загалом в цьому обвинуваченні 34 пункти. Потенційне покарання за кожен з них — по 4 роки позбавлення волі. Коен, як очікується, буде головним свідком у справі.

Як пише The Hill, прокурори в цій справі вважають виплату акторці лише однією частиною ширшої схеми Трампа перед виборами-2016. Два інші її ймовірні епізоди:

угода на $30 тисяч зі швейцаром Trump Tower , який стверджував, що Трамп — начебто батько позашлюбної дитини від працівниці будівлі;

, який стверджував, що Трамп — начебто батько позашлюбної дитини від працівниці будівлі; виплата $150 тисяч колишній моделі Playboy Карен Макдуґал, яка також заявляла про роман з Трампом.

Закон штату Нью-Йорк вимагає, щоб Трамп знаходився на засіданнях під час усього процесу, який може тривати понад шість тижнів. Через це він не зможе бути на своїх передвиборчих заходах.

Крім того, може затягтися вибір 12 присяжних у справі, який починається 15 квітня. Reuters зазначає, знайти неупереджених присяжних у Нью-Йорку може бути складно. Трамп десятиліттями тут розбудовував свій бізнес з нерухомості на Мангеттені.

"У Нью-Йорку майже немає людей, які б не мали думки про Дональда Трампа. Багато вважає його або втіленням сатани, або другим пришестям Ісуса", — сказав виданню юрист Пол Еплбаум.

Трамп у своїй соцмережі Truth заявляв, що в Нью-Йорку до нього упереджене ставлення, адже більшість жителів міста підтримують Демократичну партію (Трамп, нагадаємо — республіканець). Суддя у цій справі Хуан Мерчан, втім, заявив, що не буде дискваліфікувати кандидатів у присяжні на підставі того, чи є вони прихильниками республіканців, чи демократів.

Втручання у вибори у 2020 році — штат Джорджія

У середині серпня 2023-го Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020. Розслідування розпочали після телефонного дзвінка 2 січня 2021 року Бреду Раффенспергеру — держсекретареві Джорджії. Під час розмови на чиновника начебто тиснули, аби той "знайшов" 11 780 голосів для переваги Трампа. Політик усе заперечує.

Врешті, по цій справі, проти Трампа і його 18 соратників висунули обвинувачення. Найтяжче з них —порушення закону штату Джорджія про рекетирські та корумповані організації (RICO). Слідство стверджує, що Трамп і його команда "утворили злочинну організацію", яка займалася злочинною діяльністю — пробувала скасувати вибори 2020 року.

Декілька обвинувачених згодом уклали з судом угоди, тож, крім Трампа, наразі обвинувачених ще 14. Серед них — Марк Медоуз, екскерівник апарату Білого дому за Трампа, та двоє адвокатів політика.

В березні суд скасував три з 13 пунктів цієї справи. Але залишив найсерйозніше звинувачення — в рекеті. Якщо Трампа визнають винним, вирок може варіюватися від 4-річного умовного терміну до позбавлення волі за кожним з десяти пунктів.

Федеральна справа про штурм Капітолія

Це обвинувачення від 1 серпня 2023-го про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Розслідування федерального спецпрокурора вивчає, як Дональд Трамп, програвши 4 роки тому Джо Байдену, намагався утриматися при владі. Зокрема його прихильники увірвалися в будівлю Конгресу США під час засідання Сенату, де мали затвердити результати виборів нового президента.

Хоча Трамп тоді у відеозверненні закликав активістів розійтися, а також відправив до Конгресу Нацгвардію, його все ж підозрюють у тому, що він підтримував повстання.

В цьому обвинуваченні чотири пункти, пов’язані зі спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року. Судовий процес мав початися 4 березня, але його відклали. 6 лютого суд у Вашингтоні вирішив, що Трамп не має президентського імунітету в цій справі, але експрезидент подав апеляцію, яку розглянуть 25 квітня.

Якщо Трампа визнають винним за будь-яким з чотирьох пунктів справи, йому загрожує тюремне ув'язнення. Лише за перешкоджання розслідуванню максимальний термін — 20 років.

Експрезидент США Дональд Трамп в коридорі у Манхеттенському кримінальному суді, Нью-Йорк, 15 лютого 2024 року. AP/Angela Weiss

Федеральна справа щодо секретних документів у Флориді

Співробітники Федерального бюро розслідувань США під час обшуку в серпні 2022 року в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді вилучили 102 документи. На 17 з них стояв гриф "цілком таємно". Слідство вважає це порушенням національної безпеки США. Обвинувачення Трампу оголосили влітку 2023 року.

Співобвинувачені у справі — співробітники політика Волт Наута та Карлос де Олівейра. Прокурори стверджують, що Наута у 2022 році перемістив десятки коробок з документами до резиденції Трампа, щоб їх не повернули урядові. Також Науту і де Олівейру підозрюють, що вони з Трампом змовилися, аби спробувати видалити з камер спостереження відео, де зафіксовано переміщення коробок. Наута і де Олівейра, як і Трамп, заперечують провину та просять зняти звинувачення. Колишній глава Білого дому стверджує, що просто не встиг повернути секретні документи через сильну завантаженість.

Обвинувачення в цій справі містить 40 пунктів. Трампу загрожує вʼязниця та грошовий штраф. Як пише Politico, спецпрокурор Джек Сміт пропонував перенести дату суду на 8 липня, водночас адвокати Трампа хотіли б початку процесу після виборів, але як компроміс — запропонували серпень 2024 року.

Що буде, якщо Трампа визнають винним у якійсь кримінальній справі

The New York Times наголошує, що в історії США не було прецедентів, коли кандидат у президенти або був під кримінальним слідством у момент, коли його обрали президентом, або коли вже засудженого кандидата обрали президентом із в’язниці.

Проте Трамп мав би право бути президентом, навіть якби його вже ув’язнили на момент оголошення результатів виборів. Конституція цього не забороняє. "Гадаю, що розробники ніколи не думали, що ми опинимося в такій ситуації", — сказала NYT Джессіка Левінсон, професорка Школи права Лойоли, яка спеціалізується на виборчому законодавстві.

New York Times описав три варіанти розвитку подій, якщо Трампа виберуть у в’язниці:

За федеральними звинуваченнями Трамп міг би помилувати сам себе. Або його міг би помилувати Джо Байден, покидаючи крісло, адже президента вибрав народ — каже Ервін Чемеринскі, експерт з конституційного права з Каліфорнійського університету. Проте у кримінальних справах на рівні штатів помилування неможливе, тут відповіді немає.

Відповідно до 25-ї поправки — якщо президент не в змозі виконувати обов’язки, Трампа могли б позбавити повноважень. Вони мали б тоді перейти до віцепрезидента. Але для цього він і більшість членів нової адміністрації президента мають оголосити Трампа нездатним виконувати обов'язки.

Ще один варіант — Трамп може подати позов про звільнення з в’язниці на підставі того, що його ув'язнення заважає йому виконувати конституційні обов'язки як президента.

Варто додати, Трамп багато витрачає на судові процеси. Згідно зі звітами Федеральної виборчої комісії США, у лютому в компанії Трампа Save America понад $5,5 млн пішло на судові витрати. Також він виплатив заставу у $175 млн, аби не конфіскували його майно (той-таки Trump Tower) у справі про цивільне шахрайство.