Зеленський запросив президентку Перу Болуарте взяти участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський телефоном запросив президентку Перу Діну Болуарте взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.

Про це Зеленський написав у Телеграм зранку 6 червня.

"Радий провести першу телефонну розмову з президентом Перу. Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності", — написав Зеленський.

Він відзначив, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД. Зеленський закликав зробити ще один крок на підтримку України та взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Він додав, що це підсилить представництво Латинської Америки. Також Зеленський запросив пані президентку до України.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: