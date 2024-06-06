Politico: Україна прагне, щоб США пришвидшили підготовку пілотів на F-16

Україна просить США та інші країни, щоб вони активізували навчання пілотів на винищувачах F-16, оскільки за нинішньої організації навчання авіаторів для польотів на реактивних літаках, які незабаром будуть подаровані Києву, не достатньо.

Про це пише видання Politico.

Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно почати навчання в США. Проте адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Києву, що не вистачає навчальних місць у програмі в Аризоні, щоб прийняти більш як 12 пілотів-стажерів одночасно. Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

За даними видання, під час низки зустрічей упродовж останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Аризона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

Данія, Норвегія, Нідерланди і Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

Українці стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харків, куди Москва просунулася останніми тижнями. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки змінять правила на полі бою.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряний базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.