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Путін: у російському полоні утримують 6465 українських військових
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Путін: у російському полоні утримують 6465 українських військових

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Очільник Кремля Володимир Путін під час свого виступу у Санкт-Петербурзі заявив, що у російському полоні утримують 6465 українських військових, тоді як в Україні перебувають 1348 російських військовополонених.

Про це пише російське інформаційне агентство ТАРС.

"Я можу вам точно назвати цифри ... тих людей, які утримуються обома сторонами, перебувають у полоні. Наших (російських – ред.) солдатів на українській стороні – 1348 осіб ... Українських солдатів у нас – 6465", – сказав Путін.

Водночас Путін відмовився називати кількість втрат російської армії.

20 травня цьогоріч командир бригади Нацгвардії України "Азов" підполковник Денис Прокопенко інформував, що у російському полоні перебувають 900 оборонців "Азовсталі".

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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