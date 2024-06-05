Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський зустрівся з Еміром Катару
ЗеленськийБЛИЗЬКИЙ СХІДПолітикаПодіїСвіт

Зеленський зустрівся з Еміром Катару

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський зустрівся з Еміром Катару
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. ОПУ

У межах візиту до Катару президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що Зеленський відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

"Глава Української держави подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", — йдеться у повідомленні ОПУ.

Крім того, лідери під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі.

Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
ЗСУ завдали ударів американською зброєю по території РФ, Макрон приїде на Саміт миру. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Паскаль Донохью
Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
Графіки відключення світла, електроенергія
6 червня по всій території України діятимуть погодинні графіки відключення світла — "Укренерго" Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з візитом до Катару

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Джо Байден
Президент США Байден прибув до Франції — Reuters
Джо Байден
Зеленський зустрінеться з Макроном і Байденом у Нормандії та новий кредит від G7 — головні новини ранку 5 червня
Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня
Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня — пресслужба Макрона
Зеленський: "Найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз на Донеччині"
Зеленський: "Найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз на Донеччині"
На початок