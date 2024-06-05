Зеленський зустрівся з Еміром Катару

У межах візиту до Катару президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що Зеленський відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

"Глава Української держави подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", — йдеться у повідомленні ОПУ.

Крім того, лідери під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі.

Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.