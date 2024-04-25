Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що напад на будь-якого члена Північноатлантичного альянсу неминуче призведе до поразки РФ.

Про це дипломат повідомив під час виступу в Сеймі 25 квітня, представляючи пріоритети зовнішньої політики, передає RMF FM.

"НАТО має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія", — зазначив Сікорський.

Міністр підкреслив, що РФ після першої хвилі мобілізації мала понад 1 мільйон 300 тисяч солдатів, а військовий персонал Альянсу — без додаткової мобілізації — близько 3 мільйонів 500 тисяч осіб.

Дипломат вказав, що номінальний валовий внутрішній продукт держав НАТО та ЄС становить понад 45 трильйонів доларів. Сукупний ВВП Росії та Білорусі становить лише 2,2 трильйона доларів, тобто у 20 разів менший.

Сікорський додав, що "у 2022 році 15 членів Альянсу, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад 1,17 трильйона доларів, а РФ — лише 86,4 мільярда доларів, тобто майже в 14 разів менше".

Як раніше наголошував посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс, Калінінград буде "нейтралізований" першим, якщо РФ нападе на НАТО.