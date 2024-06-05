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Прем'єр-міністр Індії Моді подав у відставку після виборів
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Прем'єр-міністр Індії Моді подав у відставку після виборів

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і президентка країни Драупаді Мурму
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і президентка країни Драупаді Мурму. X/Драупаді Мурму

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні, 5 червня, подав у відставку. Він був очільником індійського уряду протягом останнього десятиліття два рази поспіль.

Про це у соцмережі X повідомила президентка Індії Драупаді Мурму.

У дописі йдеться, що Моді зустрівся з президенткою Індії Мурму і подав заяву про відставку. Вона прийняла його заяву й попросила і прем'єр-міністра і його колег залишатися на своїх посадах до формування нового уряду.

У вівторок ввечері, 4 червня, Моді оголосив про перемогу на національних виборах. При цьому його партія "Бхаратія Джаната" не отримала повної більшості. Він має намір сформувати уряд за допомогою своїх союзників із NDA (Національний демократичний альянс). Дня нього це може стати третім терміном поспіль і віха, яка робить його одним із найуспішніших політиків в Індії після здобуття незалежності.

Вибори в Індії

19 квітня в Індії стартували наймасштабніші у світі парламентські вибори, організовані у сім етапів. Очікувалося, що у голосуванні візьмуть участь близько 968 мільйонів зареєстрованих виборців.

Вибори до нижньої палати парламенту Індії відбувалися з 19 квітня по 1 червня, а підрахунок голосів завершили 4 червня. Голосування пройшло у всіх 28 штатах та 8 союзних територіях Індії, де розгорнули понад 1 мільйон виборчих дільниць.

Термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає 16 червня, і новий склад палати має бути сформований до цієї дати. Члени Народної палати обираються прямим загальним таємним голосуванням з урахуванням мажоритарної системи.

Виборці мали обрати 543 депутатів нижньої палати — Лок сабхі. Для перемоги однієї з партій їй треба було здобути не менше 50% мандатів (тобто 272 і більше), після чого вона зможе сформувати уряд та провести свого кандидата у прем'єр-міністри.

Головним претендент на перемогу була керівна націоналістична "Бхаратія джаната партія" на чолі з чинним прем'єр-міністром Нарендрою Моді. 73-річного політика вперше обрали главою уряду у 2014 році, а на виборах 2019 року його партія довела більшість у парламенті з 282 до 303 місць.

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