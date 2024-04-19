У п'ятницю, 19 квітня, в Індії стартують наймасштабніші у світі парламентські вибори, організовані у сім етапів. Очікується, що у голосуванні візьмуть участь близько 968 мільйонів зареєстрованих виборців.

Про це пише Reuters.

Вибори до нижньої палати парламенту Індії відбудуться з 19 квітня по 1 червня, а підрахунок голосів буде завершено 4 червня. Голосування пройде у всіх 28 штатах та 8 союзних територіях Індії, де буде розгорнуто понад 1 мільйон виборчих дільниць.

Термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає 16 червня, і новий склад палати має бути сформований до цієї дати. Члени Народної палати обираються прямим загальним таємним голосуванням з урахуванням мажоритарної системи.

Голосування на першому етапі виборів розпочнеться о 08.00 та завершиться о 17.00 у п'ятницю. Під час першого етапу голосування у 21 штаті та союзній території виборці оберуть 102 членів майбутнього парламенту.

"Протягом наступних п’яти років ми виведемо нашу країну в трійку найбільших економік світу, розпочнемо остаточний і рішучий напад на бідність, відкриємо нові шляхи зростання… оприлюднимо наступне покоління реформ і запровадимо ряд рішень і дій, спрямованих на підтримку людей", — написав Моді у передвиборчому маніфесті.

Якщо він переможе, Моді стане другим прем’єр-міністром в історії Індії, який обиратиметься тричі поспіль після лідера після проголошення незалежності Джавахарлала Неру.

Виборці мають обрати 543 депутати нижньої палати — Лок сабхі. Для перемоги однієї з партій їй треба здобути не менше 50% мандатів (тобто 272 і більше), після чого вона зможе сформувати уряд та провести свого кандидата у прем'єр-міністри. Результати голосування, як очікується, буде оприлюднено 4 червня.

Головний претендент на перемогу — керівна націоналістична "Бхаратія джаната партія" на чолі з чинним прем'єр-міністром Нарендрою Моді. 73-річного політика вперше обрали главою уряду у 2014 році, а на виборах 2019 року його партія довела більшість у парламенті з 282 до 303 місць.

Востаннє вибори до нижньої палати парламенту Індії відбулися у 2019 році, вони проводились у сім етапів з 11 квітня, а підрахунок голосів відбувся 23 травня. За підсумками тих виборів перемогу вдруге поспіль здобула керівна "Бхаратія джаната партія", а її лідер Нарендра Моді посів крісло прем'єр-міністра країни.