Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у вівторок ввечері 4 червня оголосив про перемогу на національних виборах. При цьому його партія “Бхаратія Джаната” не отримала повної більшості.

Про це пише CNN.

“Сьогодні чудовий день… Національний демократичний альянс (NDA) збирається сформувати уряд втретє, ми вдячні людям. Це перемога найбільшої демократії світу”, — сказав Моді прихильникам у штаб-квартирі своєї партії в Нью-Делі.

Зазначається, що Моді має намір сформувати уряд за допомогою своїх союзників із NDA. Дня нього це буде третій термін поспіль і віха, яка робить його одним із найуспішніших політиків в Індії після здобуття незалежності.

При цьому правляча партія Моді “Бхаратія Джаната” не змогла отримати 272 місця, необхідні для отримання повної більшості в парламенті, тож для формування уряду йому доведеться покластися на партнерів по коаліції.

Як відзначає CNN, альянс Моді NDA здобув разом 292 місця, з яких його партія “Бхаратія Джаната” отримала 240 місць.

Це особистий удар для Моді, який пообіцяв отримати на цьогорічних виборах супербільшість у 400 місць – і здобув перемогу з простою більшістю для своєї партії, пише CNN.

Лідер опозиційного Національного конгресу Індії Рахул Ганді заявив, що результати дострокових виборів показали, що “країна одностайно і чітко” заявила, що не хоче, щоб Моді та його партія керували країною.

“Ми не цінуємо те, як вони керували цією країною протягом останніх 10 років, тому це величезне повідомлення для Нарендри Моді”, — сказав він біля штаб-квартири своєї партії в Нью-Делі.

19 квітня в Індії стартували наймасштабніші у світі парламентські вибори, організовані у сім етапів. Очікувалося, що у голосуванні візьмуть участь близько 968 мільйонів зареєстрованих виборців.

Вибори до нижньої палати парламенту Індії відбувалися з 19 квітня по 1 червня, а підрахунок голосів завершили 4 червня. Голосування пройшло у всіх 28 штатах та 8 союзних територіях Індії, де розгорнули понад 1 мільйон виборчих дільниць.

Термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає 16 червня, і новий склад палати має бути сформований до цієї дати. Члени Народної палати обираються прямим загальним таємним голосуванням з урахуванням мажоритарної системи.

Виборці мали обрати 543 депутатів нижньої палати — Лок сабхі. Для перемоги однієї з партій їй треба було здобути не менше 50% мандатів (тобто 272 і більше), після чого вона зможе сформувати уряд та провести свого кандидата у прем'єр-міністри.

Головним претендент на перемогу була керівна націоналістична "Бхаратія джаната партія" на чолі з чинним прем'єр-міністром Нарендрою Моді. 73-річного політика вперше обрали главою уряду у 2014 році, а на виборах 2019 року його партія довела більшість у парламенті з 282 до 303 місць.