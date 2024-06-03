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Міноборони: близько 1,5 мільйона чоловіків оновили військові дані
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Міноборони: близько 1,5 мільйона чоловіків оновили військові дані

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Мобільний застосунок "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону, в Києві, 18 травня 2024 року. Ковальчук Віктор / УНІАН

Близько 1,5 мільйона чоловіків військового віку успішно оновили дані відповідно до ухваленого наприкінці травня нового мобілізаційного закону.

Про це повідомило Міністерство оборони України 2 червня.

У оборонному відомстві кажуть, що більшість оновлень проведено за допомогою нового онлайн-додатку "Резерв+".

Після того, як 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, чоловікам призовного віку дали до 16 липня включно на оновлення персональних даних, щоб держава могла їх знайти.

У Міноборони також повідомили, що понад 14 тисяч українських чоловіків за кордоном у 124 країнах оновили свої облікові дані за допомогою програми. Серед країн-лідерів є: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Для того, аби актуалізувати дані в цій системі, "Резерв+" просить оновити чи уточнити дані: номер телефону, прописку та електронну пошту, яка не є обовʼязковою.

Оновити дані потрібно усім військовозобовʼязаних до 16 липня включно. Якщо цього не зробити, то буде штраф — 17 тисяч гривень, повторний — 25 500 гривень.

Загалом завантаження та реєстрація у застосунку є добровільною, оскільки не у всіх є смартфони. Для цього є інші способи оновлення даних — напряму в ТЦК або ЦНАПі.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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