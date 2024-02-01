В Україні може запрацювати нова система оплати навчання у ЗВО: що відомо

Уряд погодив і передав на розгляд парламенту документ "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам".

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Як зазначили в Міносвіти й науки, у законопроєкту мовиться про те, що в Україні може запрацювати грантова система оплати навчання у ЗВО.

"Якщо документ ухвалять оперативно, нова система фінансування запрацює вже з вересня 2024 року", — пояснили у відомстві.

Що відомо про законопроєкт

У законопроєкті не визначено конкретної кількості бюджетних місць. Обсяг держзамовлення встановлюватиметься щорічно Мінекономіки відповідно до потреб України. Після того, як новий механізм фінансування повноцінно запрацює, обсяг державного замовлення можна буде прогнозувати завчасно.

Держзамовлення охопить всі або майже всі спеціальності. Залежно від потреб на різних спеціальностях пропонуватимуть різну кількість місць. Потреби держави можуть змінюватися — перелік спеціальностей теж.

Системи регіональних коефіцієнтів не передбачаємо, адже це порушуватиме принцип недискримінації. Сума держгранту на навчання для здобуття вищої освіти залежатиме від результатів ЗНО/НМТ та обраної вступником спеціальності.

Вступники матимуть можливість скористатися визначеною сумою та спрямувати кошти у той університет, в який захочуть. Оскільки будь-які ЗВО мають обмеження в кількості студентів, під час добору враховуватимуть конкурсний бал.

Ті, хто раніше не завершив навчання за кошти державного або регіонального замовлення, за умови, якщо відшкодують кошти за період навчання за держзамовленням, право на отримання грантового фінансування від держави.

Якщо студента/-ку відрахують, то він/вона втратить джерело фінансування. Проте, в разі відрахування повертати використані кошти не потрібно. Грант видаватимуть на 4 роки. Сума індексуватиметься до інфляції, тобто в разі збільшення вартості навчання, збільшиться й сума гранту.

Якщо потрібно, вступники зможуть скористатися пільговими кредитами (із мінімальним відсотком) через державні банки. Пільги для вступників вразливих категорій залишаються дійсними. Також вступник може обрати здобувати вищу освіту за державним замовленням. Таким випускникам держава гарантуватиме перше робоче місце. Якщо вартість навчання на бажану спеціальність в обраному університеті відповідатиме сумі гранту, навчання також буде безоплатним.

Студентам, які навчатимуться за державним замовленням, пропонуватимуть підписати контракт, що гарантує забезпечення першим місцем роботи (одне або кілька місць на вибір). Водночас, якщо студент не захоче працювати там, він зможе відмовитися й продовжити навчання на контрактній основі. Повертати кошти за попередні роки навчання у разі переходу на контракт не потрібно.

Студенти, які навчатимуться за державні гранти або власні кошти, не матимуть зобов'язань щодо відпрацювань.

"Для будь-якої країни ефективна система освіти передбачає динамічний розвиток, сильних фахівців та економічний добробут. Ми не можемо відкладати зміни, адже це затримуватиме розвиток країни. Війна — це не привід зупинятися, а навпаки — поштовх пришвидшити зміни, щоб розвинути людський капітал", — підкреслили у МОН.

У міністерстві додали, що запропоновані зміни "дозволять використовувати обмежені бюджетні кошти ефективніше і справедливіше".