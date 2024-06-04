Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За те, щоб ухвалити його за основу, проголосували 249 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається встановити з 1 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС, пояснив Железняк.

Тобто акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

“У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації”, — написав Железняк.

За його словами, реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Нардеп додав, що до другого читання планують переглянути питання ТВЕНів (тютюновмісних виробів для електричного нагрівання), на якому наголошують громадські організації.