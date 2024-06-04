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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо
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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо

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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо. Фото: УНІАН

Верховна рада підтримала у першому читанні альтернативний законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що документ про підвищення акцизного податку на паливо у першому читанні парламент підтримав з третьої спроби.

"ЗА основу саме альтернативний — 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)", — написав Железняк.

Депутати підтримали не урядовий законопроєкт, а альтернативний №11256-2 з меншими акцизами на скраплений автомобільний газ (LPG).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, відповідно до положень Директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку складають: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – складають 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Ухвалений альтернативний законопроєкт пропонує привести чинні положення Податкового кодексу України у відповідність до положень Директиви № 2003/96/ЄС та визначити, наступні ставки акцизного податку: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, для скрапленого газу – 70 євро за 1 000 літрів.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

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