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Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
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Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп

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Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
Верховна рада. УНІАН

Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову.

Про це із сесійної зали повідомляє народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

“За” проголосували 236 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також будуть визначені категорії посад, кандидати на заняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову.

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я", — пояснив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Железняк додав, що була дискусія по правці №336, внесеній за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 голосами.

У листопаді Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він зокрема закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні та має визначити категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською.

Пропозицію про показ в кінотеатрах англомовних фільмів без українського дубляжу, натомість з субтитрами, вилучили з законопроєкту ще влітку після критики суспільства.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

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