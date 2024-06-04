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Парламент Швейцарії не підтримав визнання Палестини незалежною державою
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Парламент Швейцарії не підтримав визнання Палестини незалежною державою

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Національна рада Швейцарії сьогодні, 4 червня, відмовилась визнавати Палестину незалежною державою.

Про це повідомляє швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліни. За результатами голосування "проти" висловився 131 парламентар. "За" проголосував 61 депутат.

Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна все ще підтримує рішення про створення двох держав, згідно з яким "Ізраїль і Палестина можуть співіснувати".

Що відомо про визнання Палестини незалежною державою

22 травня про визнання Палестини незалежною державою оголосили уряди Норвегії, Ірландії та Іспанії.

Рішення влади Норвегії, Ірландії та Іспанії про визнання суверенітету Палестини офіційно набули чинності з 28 травня. Статусу повноправного члена ООН Палестина не має — її існування не визнають три країни Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція.

Наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що до кінця травня Палестину визнають кілька країн Євросоюзу. Станом на початок травня серед європейських держав незалежність Палестини визнавали: Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція.

Україна як член ООН визнала Палестину, ще перебуваючи у складі СРСР – це відбулося у 1988-му. Палестина ж визнала незалежність України у 1992 році. Проте Україна не визнала ХАМАС терористичною організацією, яка контролювала Сектор Гази до початку там операції Армії оборони Ізраїлю.

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