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Палестина визнала юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо Конвенції про геноцид
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Палестина визнала юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо Конвенції про геноцид

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Палестина, прапор, Міжнародний суд ООН
Демонстрант з палестинським прапором біля будівлі Міжнародного суду ООН у Гаазі, Нідерланди, 24 травня 2024 року. AP/Peter Dejong

Палестина визнала юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті суду.

Палестина подала заяву 31 травня 2024 року відповідно до резолюції РБ ООН 9 (1946). До конвенції про геноцид Палестина приєдналася 2 квітня 2014 року.

У документі визнається юрисдикція суду щодо “врегулювання всіх спорів, які можуть виникнути або вже виникли, передбачених статтею IX Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, до якої Палестина приєдналася 2 квітня 2014 року”.

24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Ізраїль має "негайно" припинити свою військову операцію в Рафаху. Це рішення було винесено у зв'язку зі зверненням Південно-Африканської Республіки.

У січні 2024-го Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль зробити "більше", щоб запобігти вбивствам палестинських мирних жителів у Секторі Гази через обстріли.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС. За оцінками ООН всього в Рафаху проживало близько 1,5 млн людей.

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